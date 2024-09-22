Kaybedecek bir gün bile kalmadı

Kolay kredinin yolu açılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel ve konut kredilerinde daha önce yüzde 150 olarak belirlediği ilave risk ağırlıklarını düşürdü. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılan risk ağırlıklarının hafifletilmesiyle birlikte kolay kredinin de yolu açıldı. Bazı bankaların yeni döneme hazırlık için uzun vadeli konut ve taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başlaması dikkat çekti.



