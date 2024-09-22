Kaybedecek bir gün bile kalmadı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kolay kredinin yolu açılıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel ve konut kredilerinde daha önce yüzde 150 olarak belirlediği ilave risk ağırlıklarını düşürdü. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılan risk ağırlıklarının hafifletilmesiyle birlikte kolay kredinin de yolu açıldı. Bazı bankaların yeni döneme hazırlık için uzun vadeli konut ve taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başlaması dikkat çekti.
İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmadı
BM’de görüşeceği liderlerle “Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı” ele alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail'in canice eylemlerini seyretmeyi bırakıp caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı: Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi, geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
Aslan pençesi
G.Saray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek 6'da 6 yaparken, rakibi ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Torreira'nın füzesi sonrası Livakovic'e çarpan top ağlarla buluşurken, G.Saray'ın diğer gollerini Mertens ve Sara kaydetti. Tek golünü Dzeko'nun penaltısıyla bulan Fenerbahçe'nin ligdeki 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.