Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı

Ordu’da, temel kazısı sonrasında zeminindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan ve yana eğilen binada yıkım için hazırlık çalışması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda başlayan inşaat çalışması sonrası 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluşmuş ve bunun üzerine binanın istinat duvarı güçlendirilmişti.

1 /6 İnşaat çalışmalarının devam ettiği ve yan tarafında da temel eşme çalışmalarının yapıldığı alanda zemin kayması yaşandı. Bunun üzerine 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar arttı, zemininde kayma ve eğilme yaşandı.

2 /6 Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

3 /6 Binalarda ve zeminde yapılan incelemelerde, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verilmesinin ardından, yıkım için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Binanın alt kısmında ve yan taraflarında molozlar ile zemin güçlendirme çalışması yapılırken, yıkım işleminin Mersin’den gelecek olan kolon kesim makinesi ile devam edeceği öğrenildi.

