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Kayseri'de kağıt fabrikası yanıyor: Ekipler seferber oldu

17:11 - 24/07/2024 Çarşamba
IHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

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Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı.


Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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#Kayseri
#Yangın
#Kağıt Fabrikası
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