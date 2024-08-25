Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılarak gözden kaybolan otomobildeki Muhittin S.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

1 / 7 İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin S.'nin kullandığı otomobil sulara kapıldı.

2 / 7 İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama sonucu otomobile ulaşılırken, araçta olduğu öğrenilen Muhittin S. için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

3 / 7 Sel ayrıca Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası yolun bir kısmı ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.





4 / 7 VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından sele ilişkin açıklamada bulundu. Vali Çiçek açıklamasında şöyle dedi:

"Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir."



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