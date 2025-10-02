Kazada burnu kopma noktasına geldi: Ameliyatla sağlığına kavuştu! Sanki hayata yeniden başlamış gibiyim

"ŞANSIMIZ, EKİP VE DENEYİMİMİZ"





Hastada eş zamanlı olarak akciğer yaralanması olduğunu belirten Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nimet Şenoğlu ise "Ameliyat boyunca hastanın tansiyonunu ve hayati fonksiyonlarını korumak için anestezi ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Ancak yoğun bakım sürecinde travmaya bağlı ciddi akciğer hasarı gelişti ve gece yarısı hayati fonksiyonları ciddi risk altına girdi. Ölüm riski yüzde 90'a kadar yükselmişti. Hastanın genç olması bir avantajdı. Deneyimli ekibimizle elimizden geleni yaptık. Oksijen düzeyleri çok düşmüştü, akciğer artık tek başına solunumu sağlayamayacak durumdaydı. Bunun üzerine dolaşım, akciğer ve kalp fonksiyonlarını kalp-akciğer pompasına bağladık. Hasta bu süreçte tüm hayati ihtiyaçlarını bu cihaz sayesinde karşıladı. Makinenin riskleri yüksek ve her merkezde uygulanamıyor. Bizim şansımız, bu tedaviyi gerçekleştirecek ekibe ve deneyime sahip olmamızdı" dedi.