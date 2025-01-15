Kazada yaralanan kuryenin tavanı çöken sobasız evde yaşam mücadelesi: İki yayanın yakalanıp gereken cezayı almasını istiyorum

‘ODUN KÖMÜR ALAMADIK, ISINAMIYORUZ'

Nilgün Korucu ise "Ben ev hanımıyım. Eşim ise kazadan sonra çalışamaz durumda kaldı. Bizim başka gelirimiz yok. Yardım edenimiz de yok. Eşimin ilaçlarını dahi komşudan borç para alarak eczaneden aldım. Bir de üstüne evin bir odasının tavanı çöktü. Salonun tavanı da çökmek üzere. O nedenle salonun köşesine aldığım koltukta yaşıyoruz. Kömür ve odun alamadığımız için soba da kuramadık, ısınamıyoruz. Evde yoğun bir nem var. Oğlumun da sağlık sorunu yaşamasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.