Kelebek Vadisi'nde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi: Fotoğraf merakı az daha öldürüyordu

Edinilen bilgiye göre, Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.