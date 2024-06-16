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Kelebek Vadisi'nde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi: Fotoğraf merakı az daha öldürüyordu

17:26 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:31 - 16/06/2024 Pazar
IHA
<p>Edinilen bilgiye göre, Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.</p>
Edinilen bilgiye göre, Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Kelebekler Vadisinin üst bölümündeki kayalıklara fotoğraf çekmek için giden 40 yaşındaki Mahmut Kula, ayağı kayarak düşmesi sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine düşen Kula'nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi.

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Uzun biri yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. 

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İlk sağlık müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş, sedye yardımı ile dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Kula'nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

#Muğla
#Kelebek Vadisi
#Ölüdeniz
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