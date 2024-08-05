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‘Kelebekler Vadisi'ne seyir terası: Tehlikeli seferlere son

15:39 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne her yıl binlerce vatandaş çıkıp fotoğraf çektiriyor. Yüksek kayalıklardan fotoğraf çektirmek için vatandaşların durması, zaman zaman yaralanmalara ve ölümlü kazalar yaşatıyordu. Kelebekler Vadisi'nin eşsiz güzelliğini vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde izleyebilmesi için seyir terası çalışmalarına başlandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni Faralya Mahallesi'nden izlemek için her yıl binlerce vatandaş sarp kayalıklara çıkarak fotoğraf çektiriyor.


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Kelebekler Vadisi'ni zirveden gören Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklardan fotoğraf çektirmek için vatandaşların durması, zaman zaman yaralamalı ve ölümlü kazalara neden oluyordu. 

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Kelebekler Vadisi'nin eşsiz güzelliğini vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde izleyebilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kayalık alana ‘Seyir Terası' yapımı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras talimat verdi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız” dedi.

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#Muğla
#Fethiye
#Kelebek vadisi
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