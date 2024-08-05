‘Kelebekler Vadisi'ne seyir terası: Tehlikeli seferlere son

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız” dedi.