Kendilerini polis olarak tanıttılar, emekli öğretmeni yaklaşık 100 milyon TL dolandırdılar

'Arsam ve evim elimden gitmiş oldu'

Dolandırıcıların ağına düşen Bekir Çetin, "Mahkemede suç delilleri belli olmasına rağmen esas sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Ben yeniden adaletin tecelli etmesini istiyorum. Böyle bir dolandırıcılık olmaz. Arsam ve evim elimden gitmiş oldu ben açıkta kaldım. Zaten hastayım, yaşlıyım, yalnız yaşıyorum. Bundan faydalanarak beni bu halde soktular" şeklinde konuştu.