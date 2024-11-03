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'Kilit'ten sonra sıra temizlikte

'Kilit'ten sonra sıra temizlikte

04:003/11/2024, воскресенье
G: 3/11/2024, воскресенье
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ekim ihracatı 23,6 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 0,1 azalışla 29,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13 düşerek 5,7 milyar dolara indi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatını yaptık. Böylece son 15 ayın 10'unda rekora imza attık" dedi.

Hedefe ulaşıldı sıra temizlikte

‘Terörü kaynağında yok etme’ stratejisi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2019’da Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonları hedefine ulaştı. 378 km uzunluğundaki hat büyük ölçüde kontrol altına alındı, 30 kilometrelik derinlik terör unsurlarından temizlendi. Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Papara Park'ta dev randevu

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, F.Bahçe'yi konuk edecek. Taraftarı önündeki mücadeleyi çıkış maçı olarak gören bordo-mavililer mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler de Galatasaray'ın BAY çektiği haftada zirveyle olan puan farkını azaltmak istiyor.

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