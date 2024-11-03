'Kilit'ten sonra sıra temizlikte

Ekim ihracatı 23,6 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 0,1 azalışla 29,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13 düşerek 5,7 milyar dolara indi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatını yaptık. Böylece son 15 ayın 10'unda rekora imza attık" dedi.