Kira zammı tartışması davalık oldu: Kiracısı ev sahibine öyle bir şey yaptı ki

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Erdoğan H. 7 yıl önce Aykut K.'ye dairesini kiraya verdi. Evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi Erdoğan H. arasında 1 ay öncesinde ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar karakolluk oldu ve anlaşmazlıklar bu noktadan itibaren yaşanmaya devam etti. Erdoğan H. ile Aykut K. arasındaki sorunlara kira borcu da eklenince taraflar bu kez yeniden tartışma yaşadı.