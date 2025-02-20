Kirasını 2 gün geciktiren kadına dehşeti yaşattılar: 'Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum' diyerek anlattı

Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım. Şimdi de ağabeyimin taksisini ateşe verdiler. Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın. Bu sefer bu durum gerçekten namus davasına döner. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.







