KKTC'de Mehmetçik yeni yıla sınırda vatan nöbeti tutarak giriyor

"Hudut Kartalları" olarak da bilinen sınır bölüğünde görevli Mehmetçikler, temas hattının emniyetini sağlarken, devriye ve gözetleme timleri vasıtasıyla da 24 saat esasına göre faaliyetlerini icra ediyor.





Tedbiri elden bırakmayan ve KKTC sınırını disiplinle koruyan Mehmetçik, komutanlarının verdikleri emir ve talimatları harfiyen yerine getiriyor.