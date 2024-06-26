Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

1 / 4 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.



2 / 4 Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



3 / 4 Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

