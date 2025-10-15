Konteynerler Gazze'ye

Rayiç bedelde reform lazım

Rayiç bedel ile piyasa değeri arasındaki uçurum, hem konut fiyatlarını hem de devletin vergi gelirlerini olumsuz etkiliyor. 12 milyon liraya alınan ev için gerçek beyanda 480 bin lira, rayiç bedelde ise 96 bin lira tapu harcı ödeniyor. Adaletsizliğe de yol açan uygulama için acilen reform gerekiyor.



