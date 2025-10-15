Konteynerler Gazze'ye

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Rayiç bedelde reform lazım
Rayiç bedel ile piyasa değeri arasındaki uçurum, hem konut fiyatlarını hem de devletin vergi gelirlerini olumsuz etkiliyor. 12 milyon liraya alınan ev için gerçek beyanda 480 bin lira, rayiç bedelde ise 96 bin lira tapu harcı ödeniyor. Adaletsizliğe de yol açan uygulama için acilen reform gerekiyor.
Deprem konteynerleri Gazze'ye yuva olsun
6 Şubat depremlerinde afetzedelere yuva olan konteynerler, şimdi Gazze’deki barınma krizine çözüm olabilir. AFAD koordinasyonunda inşa edilen yaklaşık 220 bin konteynerin 125 bini boşa çıkarken kalanların da kasım ayına kadar boşaltılması planlanıyor. Yaklaşan kış öncesi bu konteynerlerin bir kısmı en hızlı şekilde Gazze'ye gönderilebilir.
Dünya Kupası yolunda dev adım
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Kocaeli'nde Gürcistan'ı farklı mağlup etti. Grup 2.'si olarak kupaya katılmak için play-off yolunda büyük bir avantaj elde eden Millilerin gollerini Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün attı. Gürcistan'ın sayısı Giorgi Kochorashvili'den geldi.