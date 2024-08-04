Konya'da bir yıl arayla şoke eden olay: Su bulanıktı bir şeyler olacağını hissettim

Obruğun olduğu tarlanın kenarında evinin ve hayvanlarını beslediği ahırının olduğunu belirten tarla sahibi Fatih Şık, “Obruk dün akşam saatlerinde oldu. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. Arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi. Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı. Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. 'Tarlayı ekmeyelim' diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım” diye konuştu.