Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu kurtaran komşu: 10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi

"Köpekler çocuğu paramparça etmişler, kardeşimin hiçbir yeri sağlam kalmadı"





Başıboş köpeklerin kardeşinin her yerini yaraladığını söyleyen Abdul Elhamid, "Kardeşim otobüsten indikten sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpekler çocuğu paramparça etmişler, hiçbir yeri sağlam kalmadı. Burası köpeklerle dolu. İşe giderken köpekler bize bile saldırıyor, korkuyoruz. Geçen günlerde burada Afgan bir çocuğu da köpekler paramparça etti. Yetkililer köpekleri toplarsa en azından içimiz rahatlar, çocuklar da okula rahat gidebilirler. Kardeşimin tedavisi şu an devam ediyor. Köpekler, kardeşimin kafatasını ve ayaklarını her yerini komple yaralamışlar" dedi.