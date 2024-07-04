Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi

Şişli'de bir dükkandan kötü kokular gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası polis ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, farklı ırklarda bakımsız ve sağlıksız halde, 85 kedi buldu. Yapılan muayenede beslenmelerinin ihmal edildiği ve kedilere kötü davranıldığı tespit edildi. Babasının dükkanında kedileri tutan 59 yaşındaki G.B. isimli kadına, 613 bin lira para cezası uygulandı.

1 / 4 Şişli Belediyesi Veteriner İşleri'ne 25 Haziran Salı günü İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir adresten kötü kokular geldiği, çok sayıda kedinin bulunduğu ve sağlık durumlarının kötü olduğu ihbarı yapıldı. Belediye ekipleri, durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Havyan Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Şişli Zabıta Müdürlüğü görevlileri, belirtilen adrese gitti.





2 / 4 ÇEŞİTLİ IRKLARDA 85 KEDİ KÖTÜ DURUMDA BULUNDU

Ekipler, belirtilen adrese gittiğinde, ihbar edilen dükkan ve dairenin 82 yaşındaki T.K.'ya ait olduğunu, 59 yaşındaki kızı G.B.'nin çok sayıda kediyi dükkanda tutttuğu anlaşıldı. Ekipler, içeri girdiklerinde, çeşitli ırklarda 85 kedinin olduğunu ve sağlık durumlarının kötü olduğunu gördü. Belediye veteriner ekipleri, getirilen kafeslere koydukları kedileri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

3 / 4 KEDİLERİN BAKIMININ YAPILMADIĞI VE KÖTÜ DAVRANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.