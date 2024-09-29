Küçükçekmece'de bir iş yerine patlayıcı madde atıldı

"Müthiş bir patlama sesi geldi"





Patlamanın yaşandığı yerin yanında iş yeri bulunan Turhan Tüfekçi, “Dükkanı toparlıyordum. Müthiş bir patlama sesi geldi. Herhalde bomba falan ya da doğal gaz sandım, dışarı çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı. Sonra polisi aradı arkadaşlar. Genelde bire ikiye kadar kalan oluyordu ama bu akşam kapatmışlar. Toz bulutu vardı, dükkana da doldu ama içeride kimse yokmuş, sahibi sonradan geldi. Başka bir şey bilmiyoruz, polis incelemeye devam ediyor" dedi.