Yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelen Kurban Bayramı öncesi milyonların gözü kulağı bayram tatiline ilişkin gelecek resmi açıklamadaydı. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken konuya dair açıklama Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Bakan Ersoy, turizm cenneti ülkemize kazandırılacak yeni halk plajları gibi birçok konuda da bilgiler paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Ersoy "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Ersoy, “Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz” ifadelerini kullandı.
2021 yılında başlayan ve bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, 2028’e kadar kapsadığı şehir sayısını 35’e çıkaracaklarını duyurdu. Bu yıl sekiz ay sürecek festival kapsamında toplamda 6800’den fazla etkinlik yapılacak.Turizme dair güncel verileri de paylaşan Bakan, 2025 yılı Ocak – Mart döneminde Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısının geçen yıla göre %40,1 artışla 8,8 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise %48,4 artarak 9,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Türkiye’nin turizmde dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldiğini vurgulayan Ersoy, bu başarıda Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağı ve İstanbul Havalimanı’nın kritik rol oynadığını ifade etti. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin de iki katına çıkarıldığını belirtti.
Sağlık turizmi alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduklarını kaydeden Ersoy, 2024 yılında bu alandan 3 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini söyledi. Turistlerin sağlık verilerinin izlenebilmesi için e-Nabız benzeri bir sistem geliştirildiğini açıklayan Ersoy, sağlık turizmi standartlarının sertifikalarla denetleneceğini de sözlerine ekledi.
Bazı belediyelerin turistik bölgelerde yeterli altyapı yatırımı yapmadığını eleştiren Ersoy, elde edilen ruhsat ve iskan gelirlerinin altyapıya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
“Kumar turizmi” sorusuna da yanıt veren Bakan, Türkiye'nin doğal potansiyelinin yeterli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin suni bir etkiye ihtiyacı yok” dedi.
Otellerde uygulanan “her şey dahil” sisteminin Türkiye'nin marka değeri haline geldiğini söyleyen Ersoy, bu sistemin başarılı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, ücretsiz halk plajı sayısının artırıldığını; Antalya ve Bodrum’da iki yeni plajın daha 2025 sezonuna yetiştirileceğini duyurdu.