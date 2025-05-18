Türkiye’nin turizmde dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldiğini vurgulayan Ersoy, bu başarıda Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağı ve İstanbul Havalimanı’nın kritik rol oynadığını ifade etti. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin de iki katına çıkarıldığını belirtti.





Sağlık turizmi alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduklarını kaydeden Ersoy, 2024 yılında bu alandan 3 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini söyledi. Turistlerin sağlık verilerinin izlenebilmesi için e-Nabız benzeri bir sistem geliştirildiğini açıklayan Ersoy, sağlık turizmi standartlarının sertifikalarla denetleneceğini de sözlerine ekledi.





Bazı belediyelerin turistik bölgelerde yeterli altyapı yatırımı yapmadığını eleştiren Ersoy, elde edilen ruhsat ve iskan gelirlerinin altyapıya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.





“Kumar turizmi” sorusuna da yanıt veren Bakan, Türkiye'nin doğal potansiyelinin yeterli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin suni bir etkiye ihtiyacı yok” dedi.

Otellerde uygulanan “her şey dahil” sisteminin Türkiye'nin marka değeri haline geldiğini söyleyen Ersoy, bu sistemin başarılı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, ücretsiz halk plajı sayısının artırıldığını; Antalya ve Bodrum’da iki yeni plajın daha 2025 sezonuna yetiştirileceğini duyurdu.



