|
Gündem

Kurban kesmeye giderken kazada yaralandı

14:25 - 16/06/2024 Pazar
DHA
<p>Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nın 7'nci kilometresinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nın 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.Ö. (60), yaralandı.

1/ 9

E.Ö., idaresindeki 38 DK 486 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

2/ 9

Kazada E.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3/ 9

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4/ 9

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.Ö.'nün kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Kayseri
#Kurban Bayramı
#Trafik Kazası
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunur? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri süresi