Kurban kesmeye giderken kazada yaralandı

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.Ö. (60), yaralandı.
E.Ö., idaresindeki 38 DK 486 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada E.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.Ö.'nün kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.