Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

"SON GÜNE KADAR KURBAN PAZARLARINDA OLACAĞIZ"





Komiser Ateş, "Biz her yıl kurban pazarlarında olmaya çalışıyoruz ve genel verilerden öğrendiğimiz kadarıyla da herhangi bir sahte para tırnakçılık ve tantana gibi olumsuzluk duymadık. Duymamış olmamız bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz de onun için tekrar tekrar kurban pazarlarına geliyoruz. Olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bayram boyunca da 1., 2., 3. günü, 9 günlük bir bayramımız var, 4. güne kadar kurban kesimleri oluyor. Son güne kadar kurban pazarlarında olacağız" diye konuştu.