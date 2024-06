Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

"ÖNLEYİCİ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"





İstanbul'daki her kurban pazarına gitmeye çalıştıklarını dile getiren Komiser Cihan Ateş, "Özellikle kurban satış dönemlerinde İstanbul'da kurulan her pazar alanında olmaya çalışıyoruz. Olmamızın nedeni de bizim aslında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak önleyici görevimizi yapıyoruz. Buraya gelerek vatandaşlarımıza sahte parayı anlatıyoruz, tırnakçılık konusunu anlatıyoruz, tantana konusunu anlatıyoruz ki herhangi bir suç oluşmasın. Genelde de İstanbul'daki her kurban pazarına gitmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımıza bu konuyu aktarmaya çalışıyoruz ve olumlu dönüşler de alıyoruz" dedi.