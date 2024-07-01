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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

14:22 - 1/07/2024 Pazartesi
DHA
<p>Kaza, saat 11.30 sıralarında, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık yol ayrımında meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık yol ayrımında meydana geldi.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda, şoförünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, A.D.G.'nin kullandığı 34 DOR 560 plakalı bir zincir markete ait ürünleri taşıyan kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

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Kazada sürücü A.D.G. ile yanında bulunan H.T. kamyon içinde sıkıştı. 

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Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Sürücü A.D.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kazada, kamyon parçalanırken içindeki ürünler de çevreye saçıldı. 

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Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. 

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Kamyon, uzun çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. 

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Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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#İstanbul
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Kaza
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