|
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza: Takla attı

15:40 - 29/06/2024 Cumartesi
DHA

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlar hasar gördü.

1/ 5

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolundaki T2 tünelinde meydana geldi.

2/ 5

İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Ahmet Huzeyfe Aras idaresindeki 06 AEP 984 plakalı otomobil ile Batuhan Can Atıcı yönetimindeki 34 PG 2145 plakalı otomobil çarpıştı. 

3/ 5

Savrulan araçlar, yine aynı yöne giden Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 81 FP 412 plakalı otomobile çarptı. 

4/ 5

Kazada Atıcı'nın kullandığı otomobil devrilirken olay yerine itfaiye, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

5/ 5

Kazada araçlar hasar görürken yaralanan olmadı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Kuzey Marmara Otoyolu
#Kocaeli
#Trafik kazası
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
GSB Müzekart GNS ve Seyahatsever başvuruları ne zaman?