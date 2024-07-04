LGS sınavında 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi

Şampiyon öğrencilerden Niğde Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu mezunu Hamza Kaya, "Aşırı çalışmadım ama çalışırken düzgün çalıştım. Yanlışlarıma geri dönüp baktım. Çok soru çözmesem de az çözdüklerimi iyi çözdüğüm için böyle oldu. Okulda derslerimi dinledim, kendim de gayret ettim. Denemelerde bir kez tam puan yapabilmiştim, LGS ikinci kez oldu." diye konuştu.





Etkinliğe Türk Milli Futbol Takımının formasıyla katılan Kaya, spora ilgi duyduğunu, lisede Galatasaray, üniversitede ise Boğaziçi'ni hedeflediğini dile getirdi.







