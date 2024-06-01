LGS'ye bir gün kaldı: Öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme önerileri

Bu belirtileri hisseden çocukların sıklıkla ders çalışmayı bırakma, sınavı yarıda bırakma veya sınava girmeme, ders çalışmayı erteleme, aşırı hareketlilik ya da tam tersi donakalma gibi hareketsizlik biçiminde davranışlar sergileyebileceklerini kaydeden Konuk, şöyle devam etti:





"Sınav stresini yaşayan çocuklar, bildiklerinin hepsini unuttuğunu, başarılı olmayacağını veya sınavı geçemezse her şeyin biteceğini düşünme, dikkati toplamakta güçlük, rezil olacağı inancı gibi zihinsel belirtiler de ortaya koyabilirler. Bu durum, var olan akademik performansın kullanımını engellemeye sebep olur. Bu düşünceler nedeniyle sınavda okuduğu soruları anlayamaz, dikkatini o esnada sorulara ve çözümlere veremez, çok iyi bildiği sorularda bile ufak hatalar yapabilir veya yanıtları unutabilir. Bu durum, çocuğun hem akademik performansını hem de kendine güvenini olumsuz etkiler."





Konuk, ailelerin sınava sonuç odaklı baktıklarını ancak sürece odaklanmak gerektiğini belirterek, ebeveynlerin ergenlerin sınav süreçlerine ve kaygılarını yenmelerine katkıda bulunmalarının önemine dikkati çekti.