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Lokomotif manevra yaparken beton bloğa çarpıp devrildi: 2 makinist yaralı

14:09 - 3/08/2024 Cumartesi
DHA

Sivas'ta manevra yaparken hat kenarındaki beton bloğa çarpan lokomotifin devrilmesi sonucu 2 makinist yaralandı.

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Sivas'taki kaza, saat 13.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi karşısındaki Samsun-Sivas hattında meydana geldi.

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Samsun'dan Sivas'a gelen DE 24 352 numaralı lokomotif, manevra sırasında hat kenarındaki beton bloğa çarpıp devrildi.

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Kazada lokomotifteki makinistler M.P.T. ve M.N. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Sivas
#Lokomotif
#Ankara
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