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Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Fişinizi almayı unutmayın

Kayıt dışı çalışmayı alışkanlık haline getiren kötü niyetli işletmeler, her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Son dönemde, nakitte indirim teklif edip fiş kesmeyerek vergi kaçıranlar türedi. Kötü niyetli işletmelerin bu hamlesini boşa çıkaracak en önemli adım müşterinin fiş almayı alışkanlık haline getirmesi.

Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürdükten sonra da Lübnan’ı bombalamaya devam etmesi, hükümet ile ordunun çaresizliği, bir milyon kişinin evinden ayrılmak zorunda kalması ve parklarda yatan insan sayısının sürekli artması, ülkede derin karamsarlığa yol açmış. Üstelik yardım geleceğine ve sürecin tersine çevrileceğine dair belirti yok. Sokaklarda sürekli gözyaşı döken insanlar var.

Fenerbahçe geç açıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u geçmesini bildi. Geçen hafta evinde Galatasaray’a kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Tadic ve Thalisson’un (kk) golleriyle galibiyete uzandı. İkinci sıraya yükselen Fenerbahçe lider

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. 

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