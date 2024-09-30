Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürdükten sonra da Lübnan’ı bombalamaya devam etmesi, hükümet ile ordunun çaresizliği, bir milyon kişinin evinden ayrılmak zorunda kalması ve parklarda yatan insan sayısının sürekli artması, ülkede derin karamsarlığa yol açmış. Üstelik yardım geleceğine ve sürecin tersine çevrileceğine dair belirti yok. Sokaklarda sürekli gözyaşı döken insanlar var.