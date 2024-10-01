Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

Şeffaf ve adil rekabet zirvesi

Balkan rekabet otoriteleri İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen rekabet kurumları, Balkan Rekabet Platformu’nun temellerinin oluşturması yolunda önemli bir adım attı. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "9 Balkan ülkesi arasında tesis edilen platform ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.