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Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...






Şeffaf ve adil rekabet zirvesi

Balkan rekabet otoriteleri İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen rekabet kurumları, Balkan Rekabet Platformu’nun temellerinin oluşturması yolunda önemli bir adım attı. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "9 Balkan ülkesi arasında tesis edilen platform ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Yeni göç dalgası mı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümü sonrası duyurulan yas dün itibarıyla başladı. Beyrut’ta esnaf kepenk indirirken, İsrail teröründen kaçan halkın sokaklarda verdiği yaşama mücadelesi ise yürekleri dağladı. Ülkeden kaçmak isteyenler sınırlara akın ederken, Ortadoğu'da yeni bir göç dalgasının başlamasından endişe duyuluyor.

Kartal Çok Farklı

Beşiktaş, Süper Lig’deki kayıpsız gidişatını sürdürüyor. Hafta içi UEFA Avrupa

Ligi’nde Ajax’a farklı yenilen siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanından 3 puanla

döndü. İlk yarısı golsüz biten maçta, Kartal’a galibiyeti getiren golleri Gedson

Fernandes ve biri penaltıdan olmak üzere Ciro İmmobile (2) kaydetti .

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