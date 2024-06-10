Macera tutkunlarının gözde rotası: Köprüçay

Bölgenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tırnaksız, "Köprüçay'da günde ortalama 5-6 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların çoğunluğu rafting yapıyor, diğerleri ise çeşitli tur ve aktivitelere katılıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl da yine 1,5 milyonun üstünde turist bekliyoruz. Turlarımıza Ruslar, İngilizler, İranlılar ve Avrupa'da yaşayan Araplar ile yerli turistler büyük ilgi gösteriyor.