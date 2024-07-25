Mahkemeden acılı aileyi kahreden ‘iyi hal' indirimi: 5 yaşındaki Furkan bisiklet kullandığı için kusurlu bulundu

Sürücü Mustafa Ö. yönünden verilen bilirkişi raporunda ise "Hız limitinin 50 kilometre olduğu yerleşim yerinde ve kontrolsüz 4 yönlü kavşağa yaklaşırken hızlı araç kullandığı, aracının hızını hiç azaltmadan kavşağa yaklaştığı, çarpışma öncesi ve sonrası durma noktasının 72,5 metre olduğu, hesaplaması yapılan bu durma mesafesinin 87 kilometre hıza tekamül ettiği, dolayısıyla aşırı hızda, dikkatsiz ve tedbirsiz olarak hızlı araç kullandığı anlaşıldığından 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun, 52/l-a ve b maddelerinde belirtilen 'Sürücüler; kavşaklara yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken hızlarını azaltmak, hızlarını kullandıkları aracın görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' gerekçesiyle trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.