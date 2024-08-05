Manisa'da 50 hektar alan kül oldu

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile askeri personel ve vatandaş müdahale etti.