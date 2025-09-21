Manisa'da okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda 3 öğrenci, hafta sonu kursu bitiminde, görevlilerin kendilerinin içeride olduğunu fark etmeyip, kapıları kilitleyerek gitmeleri üzerine mahsur kaldı. Çevredekiler aracılığıyla yardım isteyen öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

1 /5 Turgutlu'daki bir ortaokulda verilen hafta sonu kursundaki öğrenciler, ders bitiminde ihtiyaçları için tuvalete girdi.



2 /5 Bu sırada görevliler, içeride öğrencileri fark etmeyip kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı. Öğrenciler, tuvaletten çıkınca, mahsur kaldıklarını fark edip, çevredekilerden yardım istedi.



3 /5 Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.



4 /5 Gelen ekipler, merdivenli araç ile öğrencileri kurtardı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.