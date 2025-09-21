Yeni Şafak
Manisa'da okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

17:2421/09/2025, Pazar
DHA
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda 3 öğrenci, hafta sonu kursu bitiminde, görevlilerin kendilerinin içeride olduğunu fark etmeyip, kapıları kilitleyerek gitmeleri üzerine mahsur kaldı. Çevredekiler aracılığıyla yardım isteyen öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Turgutlu'daki bir ortaokulda verilen hafta sonu kursundaki öğrenciler, ders bitiminde ihtiyaçları için tuvalete girdi.


Bu sırada görevliler, içeride öğrencileri fark etmeyip kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı. Öğrenciler, tuvaletten çıkınca, mahsur kaldıklarını fark edip, çevredekilerden yardım istedi.


Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.


Gelen ekipler, merdivenli araç ile öğrencileri kurtardı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

