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Manisa'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:28 - 13/06/2024 Perşembe
DHA
<p>Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.&nbsp;</p>
Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 

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Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 

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#Manisa
#Orman Yangını
#İtfaiye
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