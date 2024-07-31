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Manisa'da plastik fabrikasında yangın felaketi: Hasar büyük

15:12 - 31/07/2024 Çarşamba
IHA

Manisa'da mobilyalara plastik ayak imalat eden bir fabrikada sigortadan çıkan kıvılcım sonrası başlayan yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirildi. 25 kişinin çalıştığı fabrika iş yeri sahibi tarafından hemen boşaltılırken güçlükte kontrol altına alınan yangını söndürme müdahaleleri devam ediyor.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde yer alan Mesir Plastik Sanayiinde sigortadan çıkan kıvılcım sonrası saat 13.30 sıralarında yangın başladı.


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İlk etapta fabrika çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyünce fabrikada bulunan 25 işçi tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile OSB'lerin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken ekiplerin çalışması bölgede devam ediyor.


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Mobilyalara plastik ayak ürettiği öğrenen fabrikanın sahibi Mustafa Savran umutsuz bir şekilde çalışmaları takip ederken yangının önce sigorta panelinde çıkan bir kıvılcımla başladığını, ilk müdahaleyi kendilerinin yapmaya çalıştıklarını ancak yangının büyümesi üzerine işçileri fabrikadan tahliye ettiğini açıkladı.

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Fabrikadaki yangın hemen yanı başında bulunan, bir fabrikada da zarara neden oldu.

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#Manisa
#Yangın
#plastik fabrikası
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