Marmara Denizi'ndeki koruma alanına 6,5 yıl önce ekilen mercanlar büyüdü

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, “Hem Cumhurbaşkanlığı kararınca, hem de projeye izin veren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müzce 6.5 yıl sonrasında burada bir koruma alanı yaratabildik. Bu Marmara'nın ilk ve tek deniz koruma alanı. Özellikli statüsü olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızca ‘korunması gerekli hassas alan' statüsüne alındı ve yaklaşık 7 milyon metrekarelik bir alan. Mercanlar şu anda kendileriyle birlikte üremeye başlayarak oldukça önemli bir resif haline geldi" dedi.





Narcı; su altına yerleştirilen kameralarla önümüzdeki günlerde halkın bölgedeki su altı yaşamını internet üzerinden 7/24 canlı bir şekilde izleyebileceğini de aktardı. Deniz altındaki resifin görüntüsü o su altı kameralarına da yansıdı.