Marmara’da 7,5’luk deprem alarmı! 7 ilde tüm sirenler aynı anda çaldı: Aralarında İstanbul da var

12:1516/10/2025, Perşembe
Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul dahil 7 şehirde 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı. Uluslararası yardım senaryosunu içeren seviye 4 alarmı verilen tatbikatta tüm sirenler aynı anda çalarken, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapıldı.

Bugün Saat 11:30'da Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.


NTV'de yer alan habere göre; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşen dev tatbikat, büyük yankı uyandırdı.


45 saniye sürdü


Seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapıldı.

Seviye 4 alarmı ne demek?


S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.

Tüm sirenler aynı anda çaldı

Tüm sirenlerin aynı anda çaldığı 7,5'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı


İstanbul ve Tekirdağ'da, tatbikat öncesi koordinasyon toplantıları yapıldı.

AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

