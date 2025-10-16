Marmara’da 7,5’luk deprem alarmı! 7 ilde tüm sirenler aynı anda çaldı: Aralarında İstanbul da var

Seviye 4 alarmı ne demek?





S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.