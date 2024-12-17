Marmara'da alarm, kıyıya kadar geldi: Sahilde sıra dışı görüntü oluşturuyor

Lodosun sürüklediği yosunlar kıyıda yer yer birikirken, dalgaların hareketiyle sürekli yeni yosunlar sahile taşınıyor. Bu manzara, bölgeye gelenlerin ilgisini çekerken, yosunların kıyıya vurduğu alanlarda yosun kokuları hissediliyor. Zaman zaman fırtına ile birlikte bu bölgede etkili olan kızıl yosunlar, bölgede yaşayanlar için artık alışılmış bir görüntü olsa da bölgeye ilk kez gelenler için ise alışılmışın dışında bir görünüm sunuyor.



