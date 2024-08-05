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Marmaraereğlisi'ni sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

17:10 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:10 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu etkili oldu. Rüzgarda ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri ile parklardaki oyun alanları zarar gördü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, öğleden sonra İstanbul'un batısında Silivri, Çatalca ilçeleri ile birlikte Tekirdağ ve Kırklareli'de gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

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Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Uyarının ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu etkili oldu.

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Gök gürültülü sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Havanın karardığı ve bölgedekilerin kapalı alanlara sığındığı ilçede, kuvvetli rüzgarda bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çocuk parkındaki oyun alanları zarar gördü, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri devrildi.

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Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Dolunun da etkili olduğu ilçede, kuvvetli rüzgarda elektrik hatlarında arıza meydana geldi. 

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İlçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. 

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Ekipler, arızaları gidermek için çalışma başlattı.

#Tekirdağ
#Marmaraereğlisi
#Sağanak
#Fırtına
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