Meclis’te kabadayılık Yeni Şafak Gazetesi'nin

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21 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
41 milyon evin elektriği rüzgâr ve güneşten
Türkiye'deki 41 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgar ve güneş santrallerinden karşılanıyor. Türkiye’deki 50 milyon 284 bin elektrik abonesinin 41 milyon 985 bini ev tipi aboneliklerden oluşuyor. Evlerdeki elektrik tüketiminin toplam içindeki payı yüzde 17,4 civarında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Güneş enerjisi kurulu gücümüz 19 bin 5 megavat oldu” dedi.
Meclis’te eşkıyalık
CHP’li vekiller, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce eşkıyalık yaptı. Bazı belediyelere kayyum atanmasını bahane eden Ali Mahir Başarır’ın başını çektiği CHP’liler, Bakan Ali Yerlikaya'nın önünü kesip arbede çıkardı.
Hatalar zinciri Play-off'a mahkum etti
UEFA Uluslar A Ligi’ne çıkmaya ramak kalmışken, Karadağ önünde aldığımız mağlubiyetle liderlik koltuğunu Galler’e kaptırmamız, teknik direktör Montella’yı da eleştirilerin odağına koydu. İtalyan teknik adamın şartlara göre oyunu şekillendirmek yerine sabit fikirli davranması ve yanlış tercihleri, büyük avantajın yitirilmesine neden oldu.