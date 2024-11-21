Meclis’te kabadayılık Yeni Şafak Gazetesi'nin

41 milyon evin elektriği rüzgâr ve güneşten

Türkiye'deki 41 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgar ve güneş santrallerinden karşılanıyor. Türkiye’deki 50 milyon 284 bin elektrik abonesinin 41 milyon 985 bini ev tipi aboneliklerden oluşuyor. Evlerdeki elektrik tüketiminin toplam içindeki payı yüzde 17,4 civarında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Güneş enerjisi kurulu gücümüz 19 bin 5 megavat oldu” dedi.