Mehmetçik sınır hattında yerli ve milli sistemlerle 7/24 görevde

Mehmetçik için konforlu ve donanımlı üs bölgesi

Darmık Hudut Karakolu, Mehmetçiklerin görevlerini huzurlu ve rahat bir ortamda yerine getirebilmeleri için modern imkanlarla donatılmış olan karakolda, mescit, kütüphane, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor. Personelin ihtiyaçlarına yönelik tüm detayların düşünüldüğü bu tesis, Mehmetçiklere sosyal ve fiziksel anlamda destek sunarak moral ve motivasyonu yüksek tutuyor.