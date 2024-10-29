Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel 'deniz gözü' gösterisi yapıldı

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü heyecanla kutladığını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:





"Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına ait yerli ve milli olan gemimizde aziz şehitlerimizin saygı değer ailelerini ve kahraman gazilerimizi aileleriyle birlikte ağırlıyoruz. Şehitlerimizi yad ettik, onların hatıralarını ailelerinden dinledik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim gururumuzdur, bugünlere gelmemizin teminatıdır. Ecdadımız canını feda etti, kanını bu topraklar için akıttı. Bugünün nesilleri olarak bizlere düşen de terimizin son damlasına kadar mücadele etmektir. Tarih yolculuğumuza devam ederek güçlü yarınlarımızı hep beraber kucaklayacağız."