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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak başladı

10:22 - 2/09/2024 Pazartesi
IHA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

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Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. 

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Kartal ve Pendik'te bulunan bazı caddeler göle döndü.

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Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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#İstanbul
#Anadolu Yakası
#Sağanak
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