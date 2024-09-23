Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklıkları artacak

Demirci, "Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar, yarından itibaren 3 ila 5 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta sonuna doğru özellikle iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yeniden artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak." diye konuştu.



