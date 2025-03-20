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Meteorolojiden 33 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden 33 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:3320/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye bu hafta üç mevsimi bir arada yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan sıcak havalar yerini kış soğuğuna bıraktı. Meteorolojiden 33 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

33 İLE SARI KODLU UYARI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.


Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak


Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

﻿

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu 7 derece

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 4 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece


Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8 derece 

Adana: Çok bulutlu 18 derece


Antalya: Çok bulutlu 17 derece

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 7 derece


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 8 derece

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 7 derece


Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. 15 derece

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