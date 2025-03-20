Meteorolojiden 33 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 7 derece





Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. 15 derece