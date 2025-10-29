Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: 'Sarı' kodlu alarm verildi

Bazı illerde beklenen hava durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25



