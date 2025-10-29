Yeni Şafak
Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: 'Sarı' kodlu alarm verildi

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: 'Sarı' kodlu alarm verildi

11:2529/10/2025, Çarşamba
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, bazı illerde kar ve fırtına bekleniyor. İşte il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon’un güneyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Üç il için sarı kodlu alarm

Artvin, Rize ve Trabzon'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25


