Mide bulandıran manzara: Yüzlerce kurban derisi ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı

Bilal Son ise derilerin bölgede bulunan mezbahane esnafı ve bazı kişiler tarafından atıldığını belirterek, "Yoğun trafiğin olduğu yoldan geçenler ve çevrede oturanlar ağır kokuya dayanamıyor. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı ama daha hızlı davranması gerekiyor. Görüntü kirliliğinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor ve herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.