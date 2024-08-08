Milas'ta alevler yüzyıllık mirası yuttu: Zeytinlikler kül oldu

Yangının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Çakıralan Mahallesi'nde, mahalle sakinleri büyük bir endişe yaşadı. Mahalle Muhtarı Zafer Gökçe, yangının rüzgarla birlikte mahallelerine doğru ilerlediğini ve insanların yanı sıra hayvanların da büyük tehlike altında kaldığını belirtti. Gökçe, "Bütün mahallemizi boşalttık. Ekiplerimiz, Yeniköy-Kemerköy termik santrale bağlı yangın söndürme ekipleriyle birlikte canla başla mücadele etti. Çok sayıda zeytin ağacımız yandı, inşallah zararlarımız karşılanır" diye konuştu.