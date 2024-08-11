MİT'in yönettiği takas operasyonunu ABD Başkanı Biden canlı takip etti

ABD ve Rusya tarafı takasın Türkiye'de yapılmasını istedi





Hem ABD hem Rusya, operasyonun Türkiye'de yapılmasını istedi. Bu tercihte iki ülkenin de Türkiye'ye duyduğu güven önemli etken oldu. MİT'in disiplinli çalışma şekli, bu tür operasyonları pürüz çıkmadan yönetmesi ve gizlilik konusundaki başarısı da Türkiye tercihindeki önemli unsurlar olarak öne çıktı.





Türkiye, ABD ve Rusya'ya "siz açıklama yapana kadar açıklama yapmayacağız" garantisi verdi.