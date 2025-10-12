Yeni Şafak
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

16:4912/10/2025, Pazar
AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.


Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

